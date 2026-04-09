 

Переговоры Трампа и Рютте — Генсек NATO отказался сообщать, обсуждался ли выход США из альянса

09.04.2026, 10:39, Разное
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с Генеральным секретарем NATO Марком Рютте. Накануне встречи сообщалось, что одним из главных вопросов на повестке дня станет возможный выход США из альянса.

Глава государства не скрывает возмущения тем, что союзники по блоку отказались помочь американцам в ходе военных действий против Ирана. Несколько дней назад в интервью британской газете The Telegraph он сообщил, что всерьез рассматривает возможность выхода из NATO.

После переговоров Рютте отказался отвечать, поднял ли Трамп вопрос о выходе из NATO. По его словам, разговор был откровенным и дружеским. Рютте согласился, что некоторые члены альянса провалили экзамен. «Однако большинство стран сдержали обещание. Я понимаю разочарование Трампа, но ситуация не черно-белая».

Сам президент после встречи опубликовал пост, в котором выразил свою досаду по поводу стран NATO, отказавшихся участвовать в военной кампании против Ирана. При этом была упомянута Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании.

«NATO не было там, когда оно было нам нужно, и его не будет рядом, если оно снова нам понадобится. Не забывайте про Гренландию – этот огромный, бездарно управляемый кусок льда!!!» – написал Трамп (на этот раз исключительно большими буквами).

