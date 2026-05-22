Пенометалл из промышленных отходов станет новым «суперматериалом» для брони

Море готово одарить человечество новым материалом с уникальными свойствами, и оно же позаботится о его безопасной утилизации после истечения срока службы. Команда из Центра имени Гельмгольца в Хереоне разработала технологию создания «пенометалла», который получают из раковин устриц и сплава магния и кальция. Раковины предоставит пищевая промышленность, а магний и кальций возьмут из опреснительных установок. И то, и другое являются отходами существующих процессов, но могут стать ценным сырьем.

Раковины богаты карбонатом кальция, их измельчают до состояния порошка, после чего заливают жидким сплавом магния и кальция. Под воздействием высокой температуры запускается химическая реакция с выделением углекислого газа. Он образует крошечные пузырьки, которые равномерно распространяются в толще металла. Порошок полностью растворяется и на выходе образуется металлическая пена – легкая однородная пористая структура, которая по всем свойствам является металлом.

Прочность пенометалла оставляет желать лучшего, зато он великолепно поглощает энергию – пузырьки лопаются и пена сжимается под нагрузкой. Происходит предсказуемая деформация, без разрыва на куски, что делает пенометалл удобным материалом для защитных конструкций. Особенно, вкупе с его малым весом – из него можно изготавливать как защиту электромобилей, так и бронежилеты.

Если выбросить пенометалл в воду, он полностью разложится за счет коррозии, при этом не образуется никаких токсичных веществ. Море получает назад исходные вещества, которые опять пойдут в дело. Но есть и другой вариант — специалисты ищут способы переплавлять металлопену, чтобы использовать ее многократно, как и прочие металлические материалы.Источник — Discover Materials