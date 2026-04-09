Пакистан — действия Израиля подрывают усилия по установлению мира
Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад «решительно осуждает продолжающуюся агрессию Израиля против Ливана».
Согласно заявлению Пакистана, «действия Израиля подрывают международные усилия по установлению мира и стабильности в регионе и представляют собой грубое нарушение международного права и базовых гуманитарных принципов. Пакистан призывает мировое сообщество принять срочные и конкретные меры, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана».
Пакистан готовится к важным переговорам с участием представителей США и Ирана. В Исламабаде объявлены выходные дни, по соображения безопасности введены ограничения в работу организаций и движение транспорта.