 

Пакистан — действия Израиля подрывают усилия по установлению мира

09.04.2026, 10:54, Разное
Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад «решительно осуждает продолжающуюся агрессию Израиля против Ливана».

Согласно заявлению Пакистана, «действия Израиля подрывают международные усилия по установлению мира и стабильности в регионе и представляют собой грубое нарушение международного права и базовых гуманитарных принципов. Пакистан призывает мировое сообщество принять срочные и конкретные меры, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана».

Пакистан готовится к важным переговорам с участием представителей США и Ирана. В Исламабаде объявлены выходные дни, по соображения безопасности введены ограничения в работу организаций и движение транспорта.

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

09.04 / Канцлер Германии осудил Израиль и сообщил о начале переговоров с Ираном

