Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1535-й день войны

Минобороны РФ 8 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня. В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов. В течение недели со 2 по 8 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В результате активных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1345 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 153 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 950 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. На прошедшей неделе подразделениями группировки войск «Центр» нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двух аэромобильных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2130 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2155 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня Град и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня. Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности Фламинго, шесть управляемых ракет большой дальности Нептун и 4385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 279 беспилотных летательных аппаратов, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 225 танков и других боевых бронированных машин, 1 717 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 124 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).