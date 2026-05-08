 

Основной беспилотник ВВС США MQ-9А Reaper скоро станет летающим авианосцем для малых дронов

08.05.2026, 19:36, Разное
Командование сил специальных операций США приняло решение расширить функции разведывательно-ударного беспилотника MQ-9А Reaper, который в скором будущем начнет выполнять функцию летающего авианосца для сотни небольших БПЛА.

Для этого Командование запросило $75,8 млн. из военного бюджета на 2027 год, что на $50 млн. больше, чем в текущем году. Прежде основная задача MQ-9А Reaper состояла в обеспечении авиаподдержки, нанесении точечных ударов и разведке в противостоянии с повстанцами на территориях Ирака и Афганистана.

Следующим возможным театром военных действий, скорее всего, станет Индо-Тихоокеанский регион, где вышеназванные дроны вряд ли уже смогут противостоять более современным средствам ПВО.

Оптимальным вариантом использования устаревшего и дорогостоящего MQ-9A может стать переоборудование его в летающий авианосец для небольших БПЛА, в связи с чем командование специальных операций закупит 93 беспилотника 2-й и 10 3-й группы, а также 16 модулей роевых носителей и пять наземных систем.Источник &#8212 Defense Post

