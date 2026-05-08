«Одно звучание – одна судьба»: Тулуза и Тулун стали городами-побратимами

Администрации французской Тулузы и иркутского Тулуна подписали историческое соглашение о побратимстве, основанное на устойчивой фонетической близости.

«Мы давно искали партнёра, который был бы нам близок не столько географически, сколько артикуляционно», – отметил мэр Тулузы Жан-Люк Муденк.

По мнению представителей французской стороны, города́ обладают рядом схожих качеств. С этим согласился и мэр Тулуна Михаил Гильдербрант.

«Во-первых, оба города стоят на реке: Тулун – на реке Ия, Тулуза – на Гаронне. Во-вторых, оба на периферии, но с сильной идентичностью. Тулун, конечно, не Иркутск, но и Тулуза, знаете ли, не Париж, – сказал он. – И лингвистический аргумент, конечно, нельзя отбрасывать. Одно звучание – одна судьба».

В рамках соглашения о побратимстве планируется развитие туристического маршрута «От Ии до Гаронны», а также закупка крупной партии розового кирпича для облицовки тротуаров в Тулуне.

—