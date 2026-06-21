«Очередное повесточное безумие»: консерваторы возмущены выбором темнокожего актёра на роль Майкла Джексона

Консервативные пользователи соцсети Х массово подвергли критике решение режиссёра фильма «Майкл» дать Джафаару Джексону роль Майкла Джексона. По мнению критиков, в исторических фильмах и байопиках белых людей должны играть белые.

Скандал начался после того, как аккаунт с несколькими миллионами подписчиков Рах Britannia опубликовал сравнение самого Майкла Джексона в клипе They Don’t Care About Us и постера фильма «Майкл». Пост быстро распространился, многие тоже выразили возмущение.

«Несмотря на приход к власти Трампа, леволибералы снова пытаются навязать нормальным людям свою SJW-повестку. Я запомнил Майкла Джексона белым, все его запомнили белым. Всё это точно такая же история, как с Маннергеймом и Анной Болейн – они подменяют историю!» – заявил пользователь WhiteCrusader.

«Конечно, если бы белый играл чёрного, то сразу бы поднялся вой о расизме, но тут стрелочка не поворачивается. Это конец западной цивилизации. Они выместили нас в кино, и уже готовятся заместить в реальной жизни. Мы должны рожать как можно больше детей, но из-за грёбаного феминизма и Урсулы я не могу создать семью», – заключил AntiWoke89.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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