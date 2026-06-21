 

Минкульт выделил три миллиарда рублей на создание сети музей-квартир Дугина, Проханова и Холмогорова

21.06.2026, 16:03, Разное
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Заместитель министра культуры Жанна Алексеева в пресс-центре ТАСС объявила о создании нового федерального научного центра современной российской философии. В состав учреждения войдут научно-исследовательский институт, киностудия и три музея-квартиры Александра Дугина, Егора Холмогорова и Александра Проханова.

«Граждане смогут увидеть, как живут выдающиеся отечественные мыслители, которые определяют ход мировой истории. Это уникальная возможность, которая доселе у наших людей не было», – сказала Алексеева.

На создание сети музей-квартир из резервного фонда Минкульта выделено три миллиарда рублей. Эти средства направят на компенсацию бывшим хозяевам жилых помещений, где проживали философы, а также на приобретение экспонатов.

«Запустить проект мы планируем к 2030 году, но уже через несколько месяцев будет готова виртуальная экскурсия по будущему музею», – пообещала замминистра.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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