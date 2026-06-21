СМИ — иранцы покинули переговоры в Швейцарии в знак протеста против угроз Трампа

Агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, со ссылкой на источник в переговорной команде сообщило, что иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии в знак протеста против угроз Трампа.

Иранский государственный англоязычный телеканал Press TV передал, что делегация «оценивает произошедшее», чтобы дать «надлежащий ответ на угрозы Трампа».

При этом Барак Равид, журналист издания Axios, пишет: дипломат, присутствовавший на переговорах, утверждает, что иранская делегация не уехала из Бюргенштока, и переговоры между США и Ираном все еще продолжаются.

На швейцарском курорте Бюргеншток в воскресенье, 21 июня, начались переговоры между США и Ираном по реализации меморандума о взаимопонимании, достигнутого между Вашингтоном и Тегераном. Посредниками на встрече выступают Катар и Пакистан.

Представители всех четырех делегаций находились в одном зале для переговоров. Иранская делегация отказалась фотографироваться вместе с американцами.

Незадолго до начала переговоров президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на обогащение урана и США придется с этим смириться.

Дональд Трамп отреагировал на заявление Пезешкиана, заявив, что «ему стоит следить за своим языком и прийти в себя, иначе мы возьмем под контроль его страну», а в соцсети Truth Social президент США написал, что Тегеран должен немедленно остановить своих «высокооплачиваемых пособников» в Ливане, иначе США нанесут по Ирану новый удар, «как на прошлой неделе, только сильнее».

Спустя около 80 минут после начала переговоров стало известно, что они приостановлены «для внутренних консультаций».

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