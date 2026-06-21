 

Американо-иранские переговоры в Швейцарии приостановлены менее чем через два часа после начала

21.06.2026, 18:15, Разное
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Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к одной из переговорных групп, сообщило, что первый раунд переговоров между США и Ираном, проходящий в Швейцарии, завершился.

Согласно сообщению иранской делегации, переговоры приостановлены для проведения внутренних консультаций.

На швейцарском курорте Бюргеншток в воскресенье, 21 июня, начались переговоры между США и Ираном по реализации меморандума о взаимопонимании, достигнутого между Вашингтоном и Тегераном. Посредниками на встрече выступают Катар и Пакистан.

Представители всех четырех делегаций находятся в одном зале для переговоров. Но иранская делегация отказалась фотографироваться вместе с американцами. Об этом агентству Tasnim сообщил источник, близкий к иранской делегации. При этом журналист Барак Равид написал в своем блоге, что источник в американской делегации ему сказал, что иранцы изначально согласились на присутствие прессы, и даже привели с собой журналистов государственных иранских СМИ. Но, увидев количество присутствующих журналистов, иранская делегация покинула комнату переговоров и вернулась после брифинга.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на обогащение урана и США придется с этим смириться.

На фоне начавшихся переговоров президент США Дональд Трамп выступил с рядом угроз в адрес Тегерана. Он заявил, что США «возможно, придется взять под контроль Ормузский пролив». А в соцсети Truth Social он написал, что Тегеран должен немедленно остановить своих «высокооплачиваемых пособников» в Ливане, иначе США нанесут по Ирану новый удар, «как на прошлой неделе, только сильнее».

Швейцарский МИД заявил, что страна предоставляет «надежную и конфиденциальную площадку» для обсуждений, но не раскрывает детали о составе участников и содержании переговоров.


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