 

Польша передаст все изъятые ордены Белого орла Виктору Януковичу

21.06.2026, 18:03, Разное
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Польский сейм (парламент) принял решение передать экс-президенту Украины все четыре ордена Белого орла, изъятые у Владимира Зеленского, Виктора Ющенко, Леонида Кучмы и Петра Порошенко. Депутаты подчеркнули, что при Януковиче Украина сама признавала ОУН-УПА преступным формированием и активно шла на сотрудничество с Варшавой в исторических вопросах.

Как заявил депутат Славомир Ментцен, парадоксальным образом это был «самый дружественный для Польши украинский режим».

«Они не хотели создавать нам экономических проблем, поскольку не рвались в Евросоюз и не конкурировали с нами на европейском рынке. Они прямо заявляли, что ОУН-УПА – бандиты и убийцы, выступали за то, чтобы прекратить их прославление. Всё это озвучивал и лично Виктор Янукович – между прочим, человек с польской фамилией. Какого чёрта нам не нравилось?» – сказал Ментцен.

Сам Янукович в интервью «Интерфаксу» подтвердил, что примет все ордена и с удовольствием станет четырёхкратным кавалером, но всё же упрекнул Польшу в непоследовательности.

«Если они через несколько лет скажут, что передумали и забирают у меня эти ордена – теперь уже у меня – то я не отдам. Хватит, не игрушка вам, чтобы туда-сюда переходило. Красивые вполне вещицы, над камином поставлю», – высказался он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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