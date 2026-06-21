Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1579-й день войны

Минобороны РФ 21 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бачевск, Хотень, Толстодубово и Радьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатнее, Белый Колодезь, Великие Проходы, Рубежное и Колодезное Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания. За сутки в городе уничтожено более 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса. В населенном пункте Щурово Донецкой Народной Республики в здании бывшего пансионата авиацией уничтожено до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, отходящих из населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, танк, бронетранспортер М1117 производства США, пять боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-мм американская гаубица М114 и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першомарьевка, Краматорск, Ореховатка, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Никаноровка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения «Южной» группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерское, Доброполье, Ивановка, Рубежное, Анновка, Красный Кут и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетное, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Диброва Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ».

Согласно МО РФ, с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 166310 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29865 танков и других боевых бронированных машин, 1745 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35440 орудий полевой артиллерии и минометов, 64593 единицы специальной военной автомобильной техники.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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