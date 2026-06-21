Трамп пригрозил новым ударом по Ирану, если он не обуздает «Хизбаллу»

В то время как в Швейцарии проходят переговоры между представителями США и Ирана, президент США Дональд Трамп выступил с рядом угроз в адрес Тегерана.

В интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность закрытия Ираном Ормузского пролива, он сказал: «Возможно, нам придется взять под контроль Ормузский пролив. Мы ангелы-хранители Востока». По словам Трампа, он передал иранским представителям предупреждение: «Если вы закроете Ормузский пролив, у вас не будет страны, вам некуда будет вернуться».

Комментируя слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран «не откажется от своего права на обогащение урана» и «США придется это принять», Трамп заявил: «Ему стоит следить за своим языком и прийти в себя, иначе мы возьмем под контроль его страну».

В это же время Трамп написал в соцсети Truth Social, что Тегеран должен немедленно остановить своих «высокооплачиваемых пособников» в Ливане, иначе США нанесут по Ирану новый удар, «как на прошлой неделе, только сильнее».

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