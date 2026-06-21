В джунглях Борнео нашли нового сверхпаразита

Организмы-сверхапарзиты способны паразитировать на других паразитах. Например, осы вида Lysibia nana откладывают личинки в личинки ос Cotesia glomerata, которые паразитируют на потомстве бабочек-репниц.

Исследователи нашла в малазийских джунглях гриб, паразитирующий на зомби-грибе. Новый сверхпаразит назвали Pleurocordyceps cornusynnemata. Он получил имя из-за своей формы — ученые обнаружили у гриба множественные разветвленные рога (лат. cornus — рог). Сверхпаразит относится к семейству грибов Pleurocordyceps, которые распространены в Южной Америке и Азии. Сейчас семейство насчитывает 26 видов. Детали, включающие генетический анализ, опубликованы в журнале Phytotaxa.

Другие виды этого семейства паразитируют на беспозвоночных, растениях и других грибах, но P. cornusynnemata специализируется на грибах рода Ophiocordyceps, заражающих муравьев. Наиболее известный гриб этого рода — кордицепс китайский, широко используемый в традиционной китайской медицине. Обычно эти грибы получают контроль над перемещением насекомого, заставляют его перейти в необычное для себя место, где гриб разрывает телесную оболочку и продолжает свой жизненный цикл.

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Если кордицепс внедряется в нервную систему насекомого, то P. cornusynnemata насекомое игнорирует им сразу прикрепляется к тканям кордицепса. Эта адаптация позволяет грибу не тратить энергию на борьбу с иммунной системой насекомого, а получать питание напрямую из неадаптированного к этому паразита уровнем ниже. Развитие Ophiocordyceps останавливается, он не успевает выбросить собственные споры, в то время как P. cornusynnemata распространяет свои через рога.

Образцы пораженных грибом муравьев для исследований ученые собрали в заповеднике долины Данум малазийского штата Сабах. Это один из древнейших крупных массивов лесов Борнео. В нем никогда не было постоянных поселений людей, не велась охота и вырубка леса. В заповеднике обитают многие редкие и эндемичные виды, включающие дымчатого леопарда, борейского слона, мышиного оленя и очкового цвтеососа.

Ученые считают, что у открытого ими гриба большой научный потенциал — его изучение может помочь в разработке противомикробных средств. Паразитическое действие гриба ученые в перспективе могут использовать в аграрной промышленности для контроля за насекомыми-вредителями вместо того, чтобы прибегать к распылению пестицидов.

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