В Крыму полностью прекращена продажа топлива, перебои с электричеством и водоснабжением

Глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о полном прекращении продажи топлива в регионе: «Прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц».

«Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно», говорится в сообщении.

«Крымэнерго» сообщает, что из-за повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. В Севастополе введен график временного отключения электроснабжения.

Большинство насосных станций предприятия «Вода Крыма» обесточены из-за массового отключения света. Согласно руководству компании, нормальное водоснабжение будет восстановлено после устранения аварии на электросетях.

В ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины нанесли масштабный воздушный удар по оккупированному Россией Крыму. После атак была прекращена работа Керченской переправы и перекрыт Крымский мост.

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