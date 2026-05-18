Непальский гид побил собственный мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз

Непальский альпинист и гид Ками Рита Шерпа вновь обновил мировой рекорд по числу восхождений на Эверест, пишет BBC. 56-летний шерпа, которого называют «Человеком Эвереста», в воскресенье поднялся на высочайшую вершину планеты уже в 32-й раз, сопровождая группу туристов.

Еще один рекорд в тот же день установила 52-летняя Лхакпа Шерпа. Ее называют «Королевой гор» – она покорила Эверест в 11-й раз, что стало лучшим результатом среди женщин-альпинисток.

Власти Непала поздравили обоих спортсменов с историческим достижением. Премьер-министр страны Балендра Шах заявил, что они снова вписали свои имена в историю мирового альпинизма.

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор почти ежегодно возвращается на вершину, иногда совершая по два восхождения за сезон. Он родом из непальского региона Солукхумбу и вырос в семье, связанной с альпинизмом. В 2018 году шерпа первым в мире достиг отметки в 22 восхождения, превзойдя предыдущий рекорд. На этот раз он работал гидом для клиентов компании «14 Peaks Expedition».

Лхакпа Шерпа впервые покорила Эверест в 2000 году, став первой непальской женщиной, которой удалось не только подняться на вершину, но и благополучно спуститься обратно.

Нынешний сезон на Эвересте стал одним из самых загруженных: власти Непала выдали почти 500 разрешений иностранным альпинистам. Большинство экспедиций проходят с участием непальских гидов. При этом часть специалистов выражает опасения по поводу безопасности на маршруте. Из-за сложного участка ледника у базового лагеря возможны задержки и скопления людей на пути к вершине.