 

Непальский гид побил собственный мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз

18.05.2026, 14:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Непальский альпинист и гид Ками Рита Шерпа вновь обновил мировой рекорд по числу восхождений на Эверест, пишет BBC. 56-летний шерпа, которого называют «Человеком Эвереста», в воскресенье поднялся на высочайшую вершину планеты уже в 32-й раз, сопровождая группу туристов.

Еще один рекорд в тот же день установила 52-летняя Лхакпа Шерпа. Ее называют «Королевой гор» – она покорила Эверест в 11-й раз, что стало лучшим результатом среди женщин-альпинисток.

Власти Непала поздравили обоих спортсменов с историческим достижением. Премьер-министр страны Балендра Шах заявил, что они снова вписали свои имена в историю мирового альпинизма.

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор почти ежегодно возвращается на вершину, иногда совершая по два восхождения за сезон. Он родом из непальского региона Солукхумбу и вырос в семье, связанной с альпинизмом. В 2018 году шерпа первым в мире достиг отметки в 22 восхождения, превзойдя предыдущий рекорд. На этот раз он работал гидом для клиентов компании «14 Peaks Expedition».

Лхакпа Шерпа впервые покорила Эверест в 2000 году, став первой непальской женщиной, которой удалось не только подняться на вершину, но и благополучно спуститься обратно.

Нынешний сезон на Эвересте стал одним из самых загруженных: власти Непала выдали почти 500 разрешений иностранным альпинистам. Большинство экспедиций проходят с участием непальских гидов. При этом часть специалистов выражает опасения по поводу безопасности на маршруте. Из-за сложного участка ледника у базового лагеря возможны задержки и скопления людей на пути к вершине.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.05 / Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

18.05 / «Произошла чудовищная ошибка» — РФ атаковала на подходе к Одессе китайский сухогруз

18.05 / «Метро рыли без мысли о будущем»: Беглов раскритиковал ленинградских большевиков

18.05 / Дантисты-неандертальцы умели лечить зубы при помощи каменных сверел

18.05 / Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

18.05 / В Беларуси начались совместные с Россией учения ядерных сил

18.05 / Лондонская полиция из-за угрозы теракта приказала убрать анонс выставки, посвященной фестивалю Nova

18.05 / На востоке Литвы упал БПЛА, который не смогли выявить средства ПВО

18.05 / ЦИК по ошибке опубликовал результаты сентябрьских выборов в Государственную думу

18.05 / Студент создал из газонокосилки дроида BD-X из вселенной Звездных войн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике