Необычный велофонарь Hi-Tail выглядит как световой меч джедая

Задний велоспедный фонарь Hi-Tail представляет собой высокий телескопический маячок безопасности, который точно не останется незамеченным на дороге. Устройство разработали британские велосипедисты и инженеры Брайан Макинтайр и Пол Костиган, причем Макинтайр впервые задумался об этой идее, когда искал способы улучшить видимость для подземного горнодобывающего оборудования.

Hi-Tail выпускается в трех вариациях для велоспедов различных типов. Во всех случаях осветительный блок, напоминающий световой меч, быстро крепится и снимается благодаря байонетному замку на задней части основного кронштейна. В сложенном состоянии фонарь занимает всего 37 см. Когда необходимо обозначить себя на дороге, все шесть сегментов выдвигаются. Фонарь становится виден даже в боковые зеркала грузовиков и автобусов. А светодиод в основании обеспечивает круговое освещение на 360 градусов по всей полупрозрачной трубке.

Телескопическая конструкция поднимает источник света на безопасную высоту, делая велосипедиста заметным для водителей крупногабаритного транспорта в любое время суток. Одной четырехчасовой зарядки через USB хватает на 7–8 часов работы в прерывистом высокоинтенсивном режиме или примерно на 14 часов в режиме постоянного свечения низкой интенсивности. Стоимость Hi-Tail составляет около 200 долларов США.

Источник — Hi-Tail