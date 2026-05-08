 

Накануне Дня Победы пьяные польские реконструкторы случайно захватили Львов

08.05.2026, 9:15, Разное
В ночь на 7 мая 150 мужчин в форме Войска польского времён Второй мировой войны взяли под полный контроль Львов – в течение 12 часов над городом развевался флаг третьей Речи Посполитой. 

«Учитывая тесные и дружеские отношения между Варшавой и нашей страной, я отдал приказ не оказывать гостям никакого сопротивления, а дождаться, пока они отдохнут и будут готовы к диалогу», – сказал заммэра Львова Тарас Бурко.

Как пояснил утром 8 мая руководитель военно-исторического клуба «Польские уланы» Гжегож Бженчишчикевич, он вместе со своими бойцами в районе города Пшемысль принимал участие в фестивале «День Победы». Местный фермер угостил участников мероприятия «неким домашним напитком», после употребления которого конструкторы приняли решение выдвинуться на Львов.

«Не сказать, чтобы бы много выпили, примерно по литру на брата. Но фантазия возникала у всех одна – вернуть древний польский город в родные руки. Печально, что так вышло, больше у этого деда самогонку брать не будем. В этом году так точно», – пообещал Бженчишчикевич. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

