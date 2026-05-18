 

На востоке Литвы упал БПЛА, который не смогли выявить средства ПВО

18.05.2026, 11:18, Разное
На северо-востоке Литвы обнаружен беспилотный летательный аппарат, упавший минувшим вечером. Предположительно, речь идет об украинском дроне, оказавшемся в литовском воздушном пространстве в результате применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник не был выявлен средствами ПВО. Министр обороны Робертас Каунас призвал ускорить создание интегрированной системы воздушной защиты, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Такую систему планировалось создать к 2030 году.

«Мы уже способны обнаруживать дроны, летящие на малых высотах. Но нужно понимать, что 100% выявления нет ни в Украине, ни в России, ни в США, ни где бы то ни было еще. Наши возможности растут с каждым новым радаром и технологическим усовершенствованием», – отметил он.

17 мая Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о проникновении беспилотника, который спустя некоторое время покинул воздушное пространство. Ранее падение двух БПЛА привело к отставке латвийского правительства.

