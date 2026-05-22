 

На севере Кипра задержан израильтянин — подозрение на незаконную торговлю эмбрионами

22.05.2026, 8:30, Разное
В турецкой части Северного Кипра задержан житель Израиля – некий 24-летний Y.M.G., подозреваемый в причастности к незаконной торговле эмбрионами.

По сообщению kibrispostasi.com, израильтянин был задержан 19 мая в аэропорту Эрджан, когда пытался вылететь в Мексику через Стамбул. При нем был обнаружен специальный контейнер для перевозки эмбрионов с надписью Life Parcel. Внутри находились четыре эмбриона, хранившиеся в отдельных пробирках.

Одновременно власти провели обыск в местной клинике и задержали двух граждан Турции – управляющую клиникой и местного врача.

Все трое подозреваются в попытке вывезти эмбрионы из турецкой части Кипра без необходимых разрешений.

Они были доставлены в суд, который продлил их арест на сутки для продолжения расследования, сбора показаний и проверки записей камер наблюдения.

Сайт Cyprus Mail пишет, что эмбрионы, по данным полиции, были получены из центра IVF, работавшего без разрешения.

