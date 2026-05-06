На «Госуслугах» появится включенный по умолчанию самозапрет на зарубежный интернет-трафик

На сайте «Госуслуги» к концу года появится возможность ввести самозапрет на зарубежный интернет-трафик – он будет распространяться на зарубежные сайты, мессенджеры и другие «потенциально небезопасные» ресурсы, причём фильтрацию введут как на уровне операторов мобильной связи, так и на уровне провайдеров домашнего интернета. Информацию о разработке функции подтвердили источники ряда газет в правительстве и компании-разработчике портала.

Исходя из заботы о безопасности граждан, эту функцию планируют включить по умолчанию. Чтобы отказаться от самозапрета, потребуется заполнить письменное заявление, подробно перечислив в нём уважительные причины, по которым заявителю нужен доступ к зарубежному сегменту сети «Интернет», и приложив к нему справки о несудимости и об окончании курсов компьютерной и идеологической грамотности (курсы должны быть пройдены максимум за 2 недели до подачи заявления на снятие самозапрета).

«Процедура будет абсолютно несложной для каждого совершеннолетнего, дееспособного, законопослушного и патриотически настроенного гражданина, – пояснил источник в межведомственной рабочей группе по суверенному интернету. – Если у человека точка зрения не противоречит государственной идеологии, если он в целом поддерживает своё государство, то нет никаких причин для него что-то ограничивать. Перед выборами это тоже будет полезная история – показать, что лояльность вознаграждается».

