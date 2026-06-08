 

Многоразовые кирпичи позволят возводить и разбирать здания как конструкторы LEGO

08.06.2026, 18:48, Разное
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Ученые-инженеры из Грацского технологического университета продемонстрировали новую технологию «обратимого строительства» зданий из кирпича. Такие сооружения подобны конструкторам Lego – их можно возводить без использования раствора, а потом разбирать без потери качества отдельных кирпичей. Про эксплуатационные характеристики этих сооружений достоверной информации пока нет – пока что созданы только демонстрационные избушки-прототипы.

Демонтаж классических кирпичных строений всегда приводит к образованию большого количества строительного мусора и порче большого количества самих кирпичей. Авторы новинки преследовали цель снизить затраты, а также уменьшить углеродный след строительства за счет многократного использования материалов.

Чтобы кирпичная кладка стала разборной, пришлось отказаться от традиционного раствора в качестве крепежа. Его заменила специальная арматура – предварительно напряженные резьбовые стержни проходят через кирпичи и удерживают их в определенном положении относительно друг друга. Также у здания специальная утяжеленная крыша, которая фиксирует стены в заданном положении.

Демонстрационный кирпичный домик несколько раз собирали-разбирали на разных площадках. И везде измерения подтвердили сохранение базовых свойств и функциональности сооружения после этих процедур.Источник &#8212 TU Graz


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