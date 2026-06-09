Минздрав предложил лечить зависимость от социальных сетей с помощью вытрезвителей

В Министерстве здравоохранения РФ разработали новую программу для граждан, страдающих от информационного передоза. Теперь особо активных пользователей интернета, которые «залипают» в телефоне более 10 часов в сутки и оставляют до 50 комментариев в час, будут принудительно отправлять в специализированные цифровые вытрезвители.

Согласно нововведению, в таких заведениях пациентам будут предоставлять «жесткий детокс»: в палатах полностью заблокируют сигналы сотовой связи и Wi-Fi, а вместо этого предложат слушать звуки природы через дисковый телефон. По мнению чиновников, уже через двое суток без возможности опубликовать фото обеда или отреагировать на очередную новость, у пациентов начнет восстанавливаться концентрация внимания и здоровый сон.

Для быстрого выхода из «виртуальной комы» медики начнут использовать трудотерапию. В качестве первого этапа пациентам предложат вручную сшивать бумажные книги, а также по старинке переписывать длинные тексты от руки. В ведомстве считают, что это поможет вернуть любовь к классическому эпистолярному жанру и отучит людей общаться короткими стикерами.

Пока инициатива проходит тестовый период, но в будущем планируется оборудовать подобные лечебницы во всех крупных городах. Эксперты отмечают, что если проект покажет высокую эффективность, следующим шагом может стать введение цифрового комендантского часа, при котором в ночное время суток интернет-трафик в стране будет автоматически переключаться на скорость модемов из 90-х.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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