 

Минюст РФ объявил «иностранным агентом» философа Михаила Эпштейна

08.05.2026, 18:18, Разное
Минюст РФ объявил «иностранным агентом» философа и филолога Михаила Эпштейна.

76-летний Эпштейн, автор более 50 книг и более тысячи статей и эссе, живет в США. Лауреат Премии Андрея Белого 1991 года, Института социальных изобретений (Лондон, 1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар, 1999), премии журнала «Звезда» (1999), премии Liberty за вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных связей между Россией и США в 2000.

Помимо Эпштейна, в список «иностранных агентов» попали координатор проектов Free Russia Foundation Антон Михальчук, активисты Евгений Малюгин и Андрей Агапов, биолог Игорь Ефимов, а также кипрский новостной ресурс Cyprus Daily News.

Основанием для включения в реестр, следует из сообщения минюста, стали призывы к нарушению территориальной целостности РФ, распространение «фейков» о российской власти и материалов других «иноагентов».

