МИД Великобритании — Ливан должен быть включен в соглашение о прекращении огня

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что удары Израиля по Ливану наносят «тяжелый ущерб» договоренностям о перемирии и конфликт должен быть прекращен, чтобы не допустить дестабилизации соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

«Мы хотим, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении огня, – сказала она в эфире Times Radio. – Мы хотим расширить действие соглашения на Ливан, поскольку в противном случае ситуация дестабилизирует весь регион. Эскалация, которую мы наблюдали со стороны Израиля вчера, нанесла серьезный урон, и мы хотим видеть прекращение боевых действий».

Израиль, в свою очередь, заявил, что вчерашние авиаудары планировались в течение нескольких недель и были направлены против «Хизбаллы».