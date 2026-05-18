«Метро рыли без мысли о будущем»: Беглов раскритиковал ленинградских большевиков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что развитие метрополитена сегодня тормозят ошибки советских проектировщиков.

«Они рыли метро так, будто не думали о будущем. Никто не оставил технологических зазоров, цифровых коридоров, парковок для электросамокатов и мест под фудкорты. Все сделано в логике 1930-х – глубоко, сыро и без учёта современной городской среды», – пояснил губернатор на совещании по развитию транспорта.

Особое недовольство главы города вызвала глубина станций. По словам Беглова, большевики мыслили категориями индустриализации и обороны и «буквально закопали метро», из-за чего сегодня прокладка каждой новой линии требует многолетних согласований и миллиардных затрат.

В качестве решения проблемы власти предложили временно отказаться от строительства новых станций и сосредоточиться на «переосмыслении советского подземного наследия». Среди инициатив – музей несбывшихся линий метро, зал вечного ожидания открытия станций и памятник проходческому щиту, который «стал жертвой исторических обстоятельств».

В завершение Беглов подчеркнул, что администрация продолжит развивать транспортную инфраструктуру города несмотря на тяжёлое коммунистическое наследие.

