 

Лондонская полиция из-за угрозы теракта приказала убрать анонс выставки, посвященной фестивалю Nova

18.05.2026, 11:49, Разное
  Поддержать в Patreon

По требованию лондонской полиции организаторы выставки, посвященной музыкальному фестивалю Nova – одной из главных арен резни, утроенной террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года, удалили транспарант с анонсом мероприятия.

Как отмечает The Jerusalem Post, выставка пройдет в британской столице с 20 мая по 5 июля. Ранее она уже побывала в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Майами, Торонто и Буэнос-Айресе, во всем мире ее посетило более миллиона человек.

Это мемориал жертв 7 октября. Здесь представлены часть сценических площадок, сожженные автомобили, личные вещи погибших. Можно познакомиться с фильмами о трагедии, выслушать свидетельства выживших, прослушать записи телефонных разговоров того дня. Пропалестинские организации неизменно встречали ее протестами.

Британская полиция выразила опасения, что транспарант станет ареной антисемитских инцидентов, не исключив и террористическую угрозу. Место проведения выставки до ее открытия будет оставаться в тайне, а для обеспечения безопасности задействуются такие меры как камеры наблюдения, БПЛА, открытое и скрытое патрулирование.

Антисемитизм, который все чаще становится причиной терактов, воспринимается в Великобритании как национальная угроза. Однако одним из методов борьбы с ним становится фактическое «исчезновение» евреев и израильтян из публичной сферы.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.05 / «Метро рыли без мысли о будущем»: Беглов раскритиковал ленинградских большевиков

18.05 / Дантисты-неандертальцы умели лечить зубы при помощи каменных сверел

18.05 / Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

18.05 / В Беларуси начались совместные с Россией учения ядерных сил

18.05 / На востоке Литвы упал БПЛА, который не смогли выявить средства ПВО

18.05 / ЦИК по ошибке опубликовал результаты сентябрьских выборов в Государственную думу

18.05 / Студент создал из газонокосилки дроида BD-X из вселенной Звездных войн

18.05 / Пакистан передал США новое иранское предложение

18.05 / Ученые раскрыли «темную сторону» светящегося зеленого белка

18.05 / ВМС Израиля осуществили очередной перехват «Флотилии Сумуда», направлявшейся в Газу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике