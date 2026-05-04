LG объединила планшет, телевизор и фоторамку в одном устройстве

Компания LG анонсировала портативное устройство Stanby ME 2 Max, сочетающее в себе свойства телевизора, планшета и мобильного дисплея. Новинка оснащена 32-дюймовым экраном с разрешением 4K, а ее конструкция позволяет легко адаптировать систему к меняющейся обстановке. Благодаря встроенному аккумулятору устройство можно перемещать в пределах квартиры и использовать вообще без подключения к электросети.

Сердцем Stanby ME 2 Max выступает процессор Alpha 8 третьего поколения с ИИ-функциями. Чип в реальном времени анализирует происходящее на экране, оптимизируя качество изображения и звучание встроенных динамиков. Технологии ИИ-масштабирования способны подтянуть контент с невысоким разрешением практически до уровня 4K, делая картинку более детализированной и сочной. Однако ключевой особенностью модели остается мобильность. Колесики на подставке позволяют без усилий перекатывать телевизор по дому, а за счет регулируемых углов наклона обеспечивается удобный просмотр практически из любого положения.

Дисплей легко отсоединяется нажатием одной кнопки, превращая телевизор в полностью автономный экран. В таком виде устройство можно закрепить на стене и использовать как цифровую фоторамку. Предусмотрена поддержка подключаемой смарт-камеры для видеозвонков, а сенсорное управление расширяет сценарии применения еще больше: от просмотра фильмов прямо в кровати до повседневной работы или интерактивного обучения детей.

Штатный аккумулятор обеспечивает 270 минут полноценной работы и поддерживает зарядку через USB-C. Программное обеспечение включает большинство популярных стриминговых сервисов, также представлены инструменты для рисования, видеозвонков и игр. Стартовая цена составляет 1150 долларов США, и пока модель доступна исключительно на южнокорейском рынке. Ожидается, что вскоре Stanby ME 2 Max выйдет и на других рынках.

Источник — LG