 

LG объединила планшет, телевизор и фоторамку в одном устройстве

04.05.2026, 17:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Компания LG анонсировала портативное устройство Stanby ME 2 Max, сочетающее в себе свойства телевизора, планшета и мобильного дисплея. Новинка оснащена 32-дюймовым экраном с разрешением 4K, а ее конструкция позволяет легко адаптировать систему к меняющейся обстановке. Благодаря встроенному аккумулятору устройство можно перемещать в пределах квартиры и использовать вообще без подключения к электросети.

Сердцем Stanby ME 2 Max выступает процессор Alpha 8 третьего поколения с ИИ-функциями. Чип в реальном времени анализирует происходящее на экране, оптимизируя качество изображения и звучание встроенных динамиков. Технологии ИИ-масштабирования способны подтянуть контент с невысоким разрешением практически до уровня 4K, делая картинку более детализированной и сочной. Однако ключевой особенностью модели остается мобильность. Колесики на подставке позволяют без усилий перекатывать телевизор по дому, а за счет регулируемых углов наклона обеспечивается удобный просмотр практически из любого положения.

Дисплей легко отсоединяется нажатием одной кнопки, превращая телевизор в полностью автономный экран. В таком виде устройство можно закрепить на стене и использовать как цифровую фоторамку. Предусмотрена поддержка подключаемой смарт-камеры для видеозвонков, а сенсорное управление расширяет сценарии применения еще больше: от просмотра фильмов прямо в кровати до повседневной работы или интерактивного обучения детей.

Штатный аккумулятор обеспечивает 270 минут полноценной работы и поддерживает зарядку через USB-C. Программное обеспечение включает большинство популярных стриминговых сервисов, также представлены инструменты для рисования, видеозвонков и игр. Стартовая цена составляет 1150 долларов США, и пока модель доступна исключительно на южнокорейском рынке. Ожидается, что вскоре Stanby ME 2 Max выйдет и на других рынках.

Источник &#8212 LG

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.05 / «Яндекс.Такси» переходит на пятилетнее планирование стоимости поездок

04.05 / Производитель пылесосов Dreame разработал собственный ракетомобиль

04.05 / Ранние европейские земледельцы заплатили за бум рождаемости низкорослостью и худобой

04.05 / Генсек ООН: было бы здорово создать площадку, где представители разных стран могли бы договариваться друг с другом

04.05 / Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм

04.05 / Швейцария рассекретит архивное досье на нацистского преступника Йозефа Менгеле

04.05 / Американская компания предложила гасить бытовые пожары инфразвуком

04.05 / Для получения высшего образования россиянам придётся внести миллионный гарантийный депозит

04.05 / Как поймать и удержать свет в пустоте: ученые раскрыли секрет Ми-полостей

04.05 / В Москве нашли мертвым генерал-полковника Петрова, экс-главу войск РХБЗ. Версия — самоубийство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике