Лазерная ПВО на базе ИИ прицельно уничтожит всех комаров в помещении

Энтузиаст робототехники Стивен Ченг построил устройство для быстрого, эффективного и предельно безопасного уничтожения комаров. Оно работает по принципу ПВО – реагирует на появление насекомых в области поражения и наводит на них оружие в виде маломощного лазера. Ченг утверждает, что приложил максимум усилия для того, чтобы эта система не смогла нанести вреда ничему и никому, кроме комаров.

Эффективность системы обусловлена использованием ИИ для распознавания комаров. Ченг пожертвовал собой – использовал свое тело в качестве приманки для кровососущих насекомых, пока камера с мощным зумом фотографировала и записывала их на видео. Он собрал несколько тысяч изображений комаров в реальных условиях, на которых затем обучил ИИ.

Лазер установлен на промышленной платформе для точного позиционирования оборудования, которая вращается с большой скоростью – это позволяет быстро и точно наводить оружие на цель. Все работает в автоматическом режиме и тесты показали, что эта ПВО-установка успешно уничтожает всех комаров в помещении, которые попадают туда в течение ночи.

Особый момент – механизм безопасности. Установка оснащена отдельной камерой для сканирования пространства и выявления людей, животных и легковоспламеняющихся предметов. Если они пересекают траекторию лазера, стрельба мгновенно прекращается. Ченг утверждает, что случайное попадание по нецелевому объекту исключено.Источник — THW