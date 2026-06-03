 

Критик Израиля Адам Хамави победил на праймериз демократов в 12-м округе Нью-Джерси

03.06.2026, 5:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Пластический хирург Адам Хамави победил на праймериз Демократической партии в 12-м избирательном округе штата Нью-Джерси, где выбирали кандидата на место уходящей из Конгресса Бонни Уотсон Коулман. На промежуточных выборах в ноябре он будет баллотироваться в Палату представителей США от округа, который считается «безопасным» для демократов.

Адам Хамави родился в Египте, служил военным хирургом в армии США в Ираке и получил известность после того, как в 2004 году участвовал в спасении жизни будущего сенатора Тэмми Дакворт, тяжело раненной при крушении вертолета. Позднее он работал врачом в секторе Газы.

Во время кампании Хамави выступал с резкой критикой Израиля, обвинял его в геноциде в Газе и требовал полного эмбарго на поставки оружия Израилю. Его поддержали представители левого крыла Демократической партии, включая Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиду Тлаиб, Ро Кханну и сенатора Берни Сандерса.

Кампания Хамави получила значительную поддержку со стороны пропалестинских политических структур. По данным американских СМИ, расходы связанных с ними организаций в его поддержку составили около 1,5 миллионов долларов.

Перед праймериз соперники Хамави критиковали его за эпизоды из прошлого. New Jersey Monitor писал, что в 1995 году Хамави выступал свидетелем защиты на процессе шейха Омара Абд ар-Рахмана, известного как «слепой шейх», позднее приговоренного к пожизненному заключению по делу о заговоре с целью атак на объекты в Нью-Йорке после теракта в Всемирном торговом центре в 1993 году. Хамави отвергал обвинения в экстремизме, его кампания подчеркивала его службу в армии США и заявляла, что он осуждает терроризм.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.06 / США ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи

02.06 / Трамп опроверг сообщения о прекращении переговоров с Ираном

02.06 / Минцифры выпустит методичку «Как выявить пользователя VPN дома и на работе»

02.06 / Госсекретарь США — Иран впервые согласился обсуждать свою ядерную программу

02.06 / Новый алгоритм за секунду нашел ошибки и перекосы в учебных планах

02.06 / Axios: Трамп перестал злиться на Израиль после того как у члена Нобелевского комитета взорвался в руках мобильный телефон

02.06 / В США проходит четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

02.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1560-й день войны

02.06 / Демонстрация в Кении против стационара для зараженных Эболой американцев, есть жертвы

02.06 / Российские исследователи нашли сюжет, объединяющий иудаизм, христианство и ислам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике