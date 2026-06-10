 

Конгресс США выделил Трампу десятки миллиардов на борьбу с иммигрантами

10.06.2026, 11:33, Разное
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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий выделение 70 миллиардов долларов на финансирование реализации миграционной политики президента США Дональда Трампа.

В поддержку инициативы выступили 214 конгрессменов, 212 проголосовали против. Финансирование рассчитано на два с половиной года – до окончания каденции нынешнего постояльца Белого дома.

38 миллиардов из этой суммы предназначены для иммиграционно-таможенной службы (ICE), 26 миллиардов – пограничникам. Остальная сумма – резерв, предназначенный для непредвиденных расходов. Демократы заявляют, что администрации, по сути, выписан чек, куда можно вписать любую сумму.

Финансирование программ было заморожено после сопровождавшимися насилием рейдами сотрудников ICE в Миннеаполисе, где было застрелено два человека. Это привело к смягчению политики и отставкам в руководстве ведомства, включая министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.


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