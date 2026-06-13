Князь Собянин оповестил жильцов комплекса «Москва-Терем» о графиках отключения горячего водоснабжения

Удельный князь Московский Семён Собянин лично посетил всех 50 тысяч постояльцев элитного жилого комплекса «Москва-Терем» в центре Первопрестольной.

Градоначальник справился о здравии каждого и пообещал бдить за их комфортом. Как и 100 лет назад его предшественник, он вручил каждому жильцу «Москва-Терема» на цифровом носителе график отключения горячей воды: в зависимости от литеры тех или иных хоромов и степенности износа труб период отсутствия важнейшего ресурса составит от двух недель до месяца.

Бояре и элитарии возмутились тем, что в самом дорогом жилом комплексе планеты до сих пор не могут обеспечить круглосуточное горячее водоснабжение, но на все претензии убедительную отповедь дал удельный князь.

«Не кипишуйте, бояре! На дворе лето, поезжайте в Тайское или Мальдивское княжество, вернётесь, а там и горячую воду дадим. Есть целые губернии, где её самоваром кипитят, вы и так в привилегированном состоянии», – пояснил Собянин.

Удельный князь добавил, что завершение программы круглосуточного водоснабжения Первопрестольной из-за новой спецоперации в Суринаме перенесут на 2050 год.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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