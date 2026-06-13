 

Эррол Маск подарил крымчанам 10 тысяч электромобилей

13.06.2026, 9:00, Разное
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Предприниматель Эррол Маск лично доставил в Севастополь 10 тысяч электромобилей Tesla, которые ближайшие дни будут безвозмездно переданы в собственность жителей Крыма.

«Я всегда любил Россию, а друзья должны помогать друг другу в трудной ситуации. Поэтому сегодня мы тут, на наших кораблях новенькие автомобили, которые завтра мы начнём дарить крымчанам», – сказал Маск журналистам.

Отец самого богатого человека на Земле пообещал до конца года привезти на полуостров ещё 90 тысяч Tesla, а также построить не менее 100 электрозаправок в каждом районе Крыма.

Имена первых 10 тысяч счастливых обладателей новых электромобилей уже определены, до 15 июня они получат официальное приглашение на торжественную церемонию передачи Tesla. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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