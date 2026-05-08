 

Китайский самосвал Shuanglin K7 может двигаться боком и ездить без водителя

08.05.2026, 20:04, Разное
Китайские инженеры представили самосвал Shuanglin K7 — гигантскую 110-тонную машину без водителя для работы в карьерах. Разработанный шанхайской группой Shuanglin совместно с Университетом Цинхуа, грузовик способен двигаться «крабом» и разворачиваться на месте, что позволяет ему перемещаться по узким выработкам и сложной местности. Помимо невероятной подвижности, машина обладает достаточной мощностью для круглосуточной бесперебойной работы.

Эксперты отрасли говорят, что K7 меняет правила игры: он движется боком и разворачивается на месте, пробираясь там, где другие безнадежно застревают. Это первый в мире автономный карьерный самосвал с распределенным электрическим модулем управления по проводам: колеса больше не скованы традиционной осью. Каждое колесо — независимая интеллектуальная единица с собственным двигателем, рулевой и тормозной системами. Даже при частичном отказе электронная избыточность позволяет грузовику сохранять 70 % производительности — критический запас безопасности.

Грузоподъемность K7 — 158 тонн, технология пятиминутной замены аккумуляторов обеспечивает бесперебойную работу. Кузов имеет объем 100 кубометров, максимальная груженая скорость — 30 км/ч. Рекуперативное торможение возвращает до 85 % потраченной энергии. Предварительные данные показывают, что автоматизация повышает эффективность транспортировки на 35 %. Удаление водителя исключает риск человеческой ошибки, что потенциально снижает аварийность на 90 %.

В настоящее время Китай активно масштабирует переход на полностью автоматизированные горные работы. В соответствии с национальным заданием по интеграции интеллектуальных технологий отрасль намерена к 2030 году заменить людей полностью беспилотными электрическими автопарками. Крупные предприятия во Внутренней Монголии и пустыне Гоби уже развертывают сотни автономных грузовиков, а на некоторых рудниках электрификация автопарка достигла почти 90 %.

Источник &#8212 SCMP

