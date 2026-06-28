Китайский космический зонд «Эйнштейн» зафиксировал космическую вспышку неизвестного происхождения

Запущенный в 2024 году на низкую околоземную орбиту Китайской академией наук при сотрудничестве с Европейским космическим агентством зонд «Эйнштейн» зафиксировал две рентгеновские вспышки с интервалом около 200 секунд. Их поведение похоже на гамма-всплески, но гамма-излучение от источника обнаружено не было.

Подобные события, как правило, кратковременны, но полученные от них данные можно использовать для проведения детальных исследований. Так, 5 марта 2024 года зонд зафиксировал одно из таких событий — рентгеновский транзиент, получивший обозначение EP240305a. Всего были зафиксированы две вспышки — первая продолжительностью около двух минут и вторая, примерно через 200 секунд, продолжительностью больше четырех минут.

Позже в район вспышек было направлено несколько наземных и космических телескопов для получения данных в рентгеновском, инфракрасном, оптическом и радиодиапазонах. В результате ученые зафиксировали, что рентгеновское излучение ослабло за несколько дней, а радиоизлучение постепенно сошло на нет за несколько недель.

И все же главный вопрос исследования — что является источником излучения — пока остается без ответа. Были проанализированы данные по нескольким типам рентгеновских транзиентов, включая наиболее похожие гамма-всплески (GRB), но ни один из них полностью не соответствовал характеристикам EP240305a.

По мнению ученых, если бы это был гамма-всплеск, то поток гамма-излучения был бы направлен в противоположную от Земли сторону или был бы окружен веществом, поглощающим или ослабляющим гамма-излучение. Сбор данных продолжается. Возможно, следующие столь необычные рентгеновские вспышки помогут ученым разгадать эту загадку Вселенной.Источник — Live Science

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