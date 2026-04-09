 

Китайская солнечная электростанция OMEGA может быть использована в качестве оружия

09.04.2026, 11:44, Разное
Китай представил концепцию создания на околоземной орбите солнечной электростанции, энергию с которой можно будет передавать на Землю с помощью сфокусированных микроволновых лучей. Но, как это часто бывает, у этого сугубо мирного проекта обозначилась и оборотная сторона в виде использования в интересах обороны.

В недавней статье известный китайский ученый, профессор Сианьского университета Дуань Баоянь сообщил, что данная система помимо своей основной функции, сможет также заниматься связью, разведкой, навигацией, постановкой помех и дистанционным управлением.

Для этого она будет использовать узкие, точно направленные микроволновые лучи, способные передавать энергию с орбиты на наземные приемники — что, в принципе, позволит воздействовать этими же лучами на системы военной связи вероятного противника, а по сути, подавлять их.

Речь идет о китайской модульной системе OMEGA, состоящей из множества небольших солнечных коллекторов. Впервые она была представлена в 2010-х годах. Модульная конструкция позволяет проще решать инженерные задачи, улучшает терморегуляцию и обеспечивает работоспособность даже в случае отказа некоторых модулей.Источник &#8212 SCMP

