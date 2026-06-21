 

Карл Третий станет первым британским королем в истории, отчитавшимся о доходах

21.06.2026, 12:45, Разное
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Король Карл Третий станет первым монархом в истории Великобритании, который опубликует свою финансовую отчетность, в том числе сведения о доходах и налогах. Данные будут опубликованы в четверг, 25 июня.

BBC цитирует источники в Букингемском дворце, рассказавшие, что решение было принято королем лично в рамках программы модернизации монархии, подразумевающий большую прозрачность в целях создания более точного представления об отчетности дворца.

Предоставления данных о королевских финансах многие британцы требуют уже несколько десятилетий. Эти призывы значительно усилились в связи с делом бывшего принца Эндрю, который был лишен титулов из-за связей с педофилом Джеффри Эпштейном, но продолжает получать содержание из королевских средств.


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