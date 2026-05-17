 

Израильские флаги в Лондоне — перед парламентом прошла массовая демонстрация против исламизации

17.05.2026, 7:48, Разное
Десятки тысяч человек приняли участие в прошедшей в Лондоне манифестации против миграции и исламизации, организованной ультраправым активистом Томми Робинсоном. Одновременно в британской столице состоялась антиизраильская демонстрация, приуроченная к «Дню Накбы» – годовщине создания государства Израиль, которую палестинцы считают своей национальной катастрофой.

Для обеспечения порядка было задействовано 4000 полицейских. Чтобы не допустить пересечения манифестаций были созданы стерильные зоны. Были задействованы служебные собаки, конная полиция, беспилотники, впервые – средства для распознания лиц.

Организаторов предупредили об уголовной ответственности за нарушение закона о пропаганде ненависти. «Те, кто намерена сеять на наших улицах хаос, запугивать и угрожать – испытает на себе всю силу закона», – заявил премьер-министр Кир Стармер. Полиция сообщила, что порядок в целом сохранялся, однако 43 человека были задержаны.

Марш правых сил проходил под лозунгом «Объединим королевство». Его организатором стал правый антимусульманский активист Томми Робинсон. Участники прошли мимо резиденции премьер-министра и устроили митинг перед парламентом. Они скандировали «Сделаем Англию снова великой!», призывая к отставке правительства и обвиняя власти в дискриминации простых англичан. Наряду с британскими и английскими, можно было увидеть и израильские флаги.

Отметим, что все больше британцев поддерживают политику жесткого ограничения иммиграции и распространения ислама. На прошедших недавно местных выборах победу одержала правонационалистическая Reform UK, выступающая под этими лозунгами. Премьер-министр Стармер отказался уходить в отставку.

