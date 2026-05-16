 

В Госдуме предложили измерять рождаемость в килограммах младенцев

16.05.2026, 18:15, Разное
В комитете Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предложили пересмотреть подход к демографическим показателям в российских регионах. Речь идёт прежде всего о формуле коэффициента рождаемости.

В случае принятия новых поправок в законодательстве регионы будут подсчитывать рождаемость в килограммах младенцев. По словам председателя комитета Нины Останиной, это «увидеть более впечатляющую демографическую картину» и устрашит внешних врагов.

«Мы постоянно говорим, что у нас рождается мало детей, и наши противники за рубежом и иностранные агенты используют эту информацию против нашего государства. Поэтому подсчёты в процентах пора заканчивать, хватит лить воду на их мельницу, – высказалась она. – Вот если мы будем говорить, например, что Нижегородская область нам дала за прошлый год 72 тонны голубоглазых богатырей и красавиц, то и отношение к нам будет соответствующее».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

