Мышь Ovo в форме яйца достаточно точна и удобна для работы профессиональных дизайнеров

Британская компания NextAxis Design выпустила необычный компьютерный манипулятор Ovo, внешне похожий на яйцо. Устройство имеет размеры 48 на 61 миллиметр при весе 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь в ладонь, обеспечивая более естественное движение кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинка не нуждается в трении скольжения для работы. Гаджет чутко отслеживает положение в пространстве: курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия — прокрутка и клики.

Гаджет не нуждается в установке драйверов и успешно работает со всеми актуальными операционными системами, подключаясь по беспроводным протоколам. Отмечается, что он может быть совместим с несколькими устройствами одновременно. Ключевая особенность Ovo — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть Ovo отвечает за управление курсором и клики, а нижняя — за прокрутку и свайпы.

Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что делает устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентаций и дизайнерских задач. Новинка может работать более 3 суток от одного заряда, Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет покрытие из полимера. В настоящий момент новинка предлагается по цене 109 долларов. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C и специальная панель для зарядки. Поставки клиентам планируется начать в конце года.

Источник — Kickstarter