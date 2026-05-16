Упорный крестьянский труд помогал спастись от «Черной смерти»

Большинство хроник эпидемии чумы 1346-1353 гг., известной как «Черная смерть», посвящены анализам смертности и тяжести протекания болезни. Тем интереснее находка, сделанная в средневековых коллекциях Британской библиотеки – в ней дотошно описаны случаи выживания людей и косвенно указаны причины этого. Отчет составили монахи аббатства Рамси на основе работы поместья Уорбойс в Рамси-Эбби, графство Хантингдоншир, летом 1349 года.

Находка интересна по трем причинам. Во-первых, отсутствие работников на полях во время летней страды наносило существенный экономический ущерб, который надо было как-то компенсировать, а потому учет пропущенных дней велся весьма строго. Во-вторых, заболевшие были арендаторами земли — то есть, в их же интересах было меньше болеть и как можно больше заработать в теплое время года. В-третьих, это были зажиточные и неглупые люди, которые активно боролись с болезнью.

Хотя некоторые крестьяне «сгорали» от чумы буквально за сутки, другие мучились, но не только выживали, но и трудились в поле. Монахи описывают, как люди на свой страх и риск вскрывали фурункулы, не дожидаясь их созревания. Но был и другой фактор – из-за массовой гибели людей наблюдалась тотальная дезорганизация, «никто не знал, что делать». Из-за этого каждый выживший работник сразу превращался в ценный кадр, который мог извлечь пользу из своего нового положения.

Как следствие, например, некто Генри Браун из-за болезни пропустил всего одну неделю работы. Напротив, Джон Дерворт и Агнес Молд страдали от чумы по девять недель. Средний срок выздоровления – 3-4 недели, и это речь о тех, кто смог вернуться к тяжелому крестьянскому труду. То есть, высокая мотивация и удачное стечение обстоятельств стали залогом спасения британских крестьян от чумы, тогда как среди горожан смертность была заметно выше.Источник — The Conversation