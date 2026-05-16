Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1543-й день войны

Минобороны РФ 16 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червоная Заря Сумской области, а в Харьковской области поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясное, при этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Святогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики, уничтожив более 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Артема, Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Рай-Александровка и Тихоновка Донецкой Народной Республики, где потери противника составили до 105 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Василевка, Доброполье, Новофедоровка, Святогоровка, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области, при этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово Днепропетровской области, Воздвижевка, Даниловка и Новосоленое Запорожской области, где противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Кирово, Malokaterinovka, Одаровка и Преображенка Запорожской области, уничтожив до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппарата, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 326 танков и других боевых бронированных машин, 1 720 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 727 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.