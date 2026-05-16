Трамп пожаловался на то, что ему не организовали встречу с императором Китая

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что во время государственного визита в КНР ему не организовали аудиенцию с императором Китая. На брифинге в Белом доме он заявил, что рассчитывал обсудить многие вопросы напрямую с монархом, минуя «всю бюрократию с Политбюро».

По мнению главы государства, принимающая сторона упустила свой исторический шанс.

«Они могли бы организовать эту встречу действительно на высшем уровне, но они СДЕЛАЛИ ВСЁ НЕПРАВИЛЬНО. Это плохо и это плохо прежде всего для Китая. Си Цзиньпин – отличный парень, однако всё-таки лишь секретарь. Я же не отправляю своего секретаря на переговоры вместо себя», – написал он в Truth Social.

Американский лидер особо подчеркнул, что глубоко уважает саму идею единоличной власти, но требует от китайцев обрести «правильное понимание иерархии власти».

«Если во время визита к нам они снова пришлют секретаря, я отправлю разговаривать Марко Рубио. Или его стажёра – кто знает? Спасибо за внимание к этому вопросу. ПРЕЗИДЕНТ АМЕРИКИ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП», – заключил он.

