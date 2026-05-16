 

В центре города Модена на севере Италии автомобиль врезался в группу людей

16.05.2026, 18:49, Разное
В центре города Модена на севере Италии автомобиль врезался в группу людей. Несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, соообщает ANSA.

Об этом сообщили итальянские новостные сайты, отметившие, что водитель – 30-летний житель Италии – сбил по меньшей мере 12 пешеходов и ударил ножом прохожего, который пытался его остановить.

По предварительным данным, автомобиль, которым управлял человек североафриканского происхождения, выехал на тротуар, сбив также велосипед, а затем врезался в женщину, которая получила самые серьезные травмы, у нее раздроблены ноги.

Четыре или пять прохожих сумели задержать водителя, после чего передали его правоохранительным органам.

