 

Праймериз республиканцев в Луизиане — протеже Трампа обошла действующего сенатора

17.05.2026, 8:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Поддержанная Дональдом Трампом конгрессвумен Джулия Летлоу победила на праймериз Республиканской партии на выборах в Сенат от Луизианы и выбила из гонки действующего сенатора Билла Кэссиди, голосовавшего в 2021 году за признание Трампа виновным на процессе по импичменту.

Летлоу получила около 45% голосов, казначей штата Джон Флеминг – около 28%, Кэссиди занял третье место с примерно 25% и не прошел во второй тур. Победитель определится 27 июня.

Трамп поздравил Летлоу, написав, что она провела «фантастическую гонку», победив действующего сенатора «с рекордным результатом», и назвал ее «замечательным человеком», который «никогда не подведет» жителей Луизианы.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

17.05 / Daily Mail — Стармер решил подать в отставку, его возможный преемник призвал к отмене Brexit

17.05 / Израильские флаги в Лондоне — перед парламентом прошла массовая демонстрация против исламизации

17.05 / Атака БПЛА на Москву и Подмосковье, местные власти сообщают о погибших

17.05 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1544-й день войны

16.05 / В центре города Модена на севере Италии автомобиль врезался в группу людей

16.05 / На северо-востоке Нигерии исламисты похитили более 40 школьников

16.05 / В Госдуме предложили измерять рождаемость в килограммах младенцев

16.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1543-й день войны

16.05 / Трамп пожаловался на то, что ему не организовали встречу с императором Китая

16.05 / Упорный крестьянский труд помогал спастись от «Черной смерти»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике