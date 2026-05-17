ВСУ — ночью перехвачены 279 из 287 БПЛА. МО РФ — сбиты 556 беспилотников, жертвы в Подмосковье

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 17 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 287 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 279 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб, в Днепре есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 17 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 556 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.. Вводились ограничения на работу аэропортов, на территории московского аэропорта «Шереметьево» упали обломки БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек и и 12 раненых. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.