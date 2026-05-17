 

ВСУ — ночью перехвачены 279 из 287 БПЛА. МО РФ — сбиты 556 беспилотников, жертвы в Подмосковье

17.05.2026, 9:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 17 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 287 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 279 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб, в Днепре есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 17 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 556 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.. Вводились ограничения на работу аэропортов, на территории московского аэропорта «Шереметьево» упали обломки БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек и и 12 раненых. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

17.05 / Палестинский «принц» Рами Шаат, признанный террористом в Египте, может быть депортирован из Франции

17.05 / В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

17.05 / Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

17.05 / Авианосец Gerald R. Ford, установив полувековой рекорд, вернулся в Норфолк

17.05 / Наталья Касперская запустила ГосVPN 2.0

17.05 / Праймериз республиканцев в Луизиане — протеже Трампа обошла действующего сенатора

17.05 / Daily Mail — Стармер решил подать в отставку, его возможный преемник призвал к отмене Brexit

17.05 / Израильские флаги в Лондоне — перед парламентом прошла массовая демонстрация против исламизации

17.05 / Атака БПЛА на Москву и Подмосковье, местные власти сообщают о погибших

17.05 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1544-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике