 

Палестинский «принц» Рами Шаат, признанный террористом в Египте, может быть депортирован из Франции

17.05.2026, 10:18, Разное
Палестинский активист Рами Шаат, сын бывшего премьера ПА Набиля Шаата, ближайшего сподвижника Ясира Арафата, обвинил власти Франции в том, что они намерены его депортировать. Шаат женат на француженке и у них есть ребенок.

54-летний деятель заявил, что речь идет о части целенаправленных действий французских властей по лишению палестинцев голоса – под предлогом утверждений, что он является угрозой национальной безопасности.

Шаат – один из основателей египетского отделения движения BDS, выступающего за бойкот и введение санкций против Израиля. В 2022 году, после тюремного заключения в Египте по обвинениям в терроризме, он был лишен египетского гражданства и выслан во Францию.

После нападения ХАМАСа на Израиль он создал организацию Urgence Palestine, цель которой – борьба с «сионистами и теми, кто им потворствует». Организация собирает средства на преследование участников «геноцида», мобилизацию для сопротивления во Франции и продвижение палестинской повестки в СМИ и социальных сетях.

