 

Daily Mail — Стармер решил подать в отставку, его возможный преемник призвал к отмене Brexit

17.05.2026, 8:19, Разное
Как пишет Daily Mail, премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял принципиальное решение об отставке и готовит процедуру передачи власти. Вызов ему бросил министр здравоохранения Уэс Стритинг, вышедший из состава кабинета.

Кандидат на пост лидера лейбористов и главы правительства намерен строить свою кампанию вокруг пересмотра выхода Великобритании из Европейского Союза. «Brexit был катастрофической ошибкой. Будущее Британии – в Европе, а в дальнейшем – и в Евросоюзе», – заявил Стритинг.

Еще одним возможным преемником считают мэра Манчестера Энди Бернема, которого нередко называют «королем севера». В прошлом он уже занимал министерские позиции. Однако на данный момент он не является депутатом парламента, что необходимо, когда выборы проводятся посередине каденции.

