 

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье, местные власти сообщают о погибших

17.05.2026, 6:19, Разное
В ночь на воскресенье, 17 мая, Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек и как минимум четырех раненых.

По данным Воробьева, в деревне Манюхино городского округа Мытищи погибли двое мужчин – 53 и 41 года, они находились на улице рядом с частным домом. В микрорайоне Старбеево в Химках в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек, по данным Воробьева, может находиться под завалами. В нескольких муниципалитетах зафиксированы повреждения частных домов и инфраструктурных объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате ночью десятков беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Информация уточняется.

24 февраля 2022 года власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины.

