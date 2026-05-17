Наталья Касперская запустила ГосVPN 2.0

Генеральный директор группы компаний «Инфотекс» Наталья Касперская представила обновлённую версию государственного виртуального частного сетевого решения – ГосVPN 2.0. Его интегрируют непосредственно в мобильные приложения «Госуслуги» и национальный мессенджер МАХ. Согласно техническому регламенту, утверждённому Минцифры, встроенный клиент ГосVPN не может быть отключён пользователем, удалён или заменён сторонним приложением, поскольку занимает системный слот управления сетевыми интерфейсами на уровне операционной системы смартфона.

«Государство берёт на себя функцию гарантированного защищённого канала для каждого гражданина, – заявила Наталья Касперская на презентации в Сколково. – Когда функция VPN занята доверенным приложением, на устройстве физически невозможно запустить несанкционированный туннель. Это как если бы ключ от дома мог быть только один – и он выдан государством».

По её словам, архитектура решения исключает параллельную работу других клиентов виртуальных частных сетей, поскольку системный API Android и iOS будет возвращать ошибку при попытке инициализации второго туннеля.

Технически ГосVPN обеспечивает сквозное шифрование трафика с использованием отечественных криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.10-2012, а также постоянный анализ передаваемых данных на предмет фишинговых ссылок, вредоносных скриптов и попыток утечки персональных данных. Благодаря встроенным корневым сертификатам Минцифры, пользователи получат легальный доступ к иностранным ресурсам, которые ранее ограничивали работу с российскими адресами: система будет автоматически подменять географические метки запросов, сохраняя при этом полную аудиторию трафика для целей национальной безопасности.

С 1 июня 2026 года доступ в интернет для мобильных устройств будет возможен исключительно при активном соединении через ГосVPN 2.0: при попытке выхода в сеть без установленного туннеля оператор связи будет автоматически перенаправлять запрос на страницу с инструкцией по активации сервиса.

